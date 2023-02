PIERRE, L’OISEAU ET LE LOUP MARIONNETTES A FILS SUR CASTELET THEATRE DE JEANNE, 23 avril 2023, NANTES.

Spectacle de marionnettes à fils de la Compagnie Mariska Val-de-Loire, à partir de 3 ans VACANCES PRINTEMPS 2023 – 2ème semaine, tous les jours Un conte intemporel sur castelet de marionnettes à fils ! L’histoire ? Tous les grands la connaissent, puisqu’on la raconte aux petits depuis des générations. Le petit Pierre, bravant l’interdiction de son grand-père, décide d’aller chasser un loup qui rôde dans les bois. Sur son chemin, il va croiser des animaux qui vont l’aider dans son entreprise et ainsi prouver que l’union fait la force. C’est ainsi que, au Théâtre de Jeanne, petits et grands pourront découvrir ou redécouvrir ce conte musical mythique, adapté ici sous forme de spectacle de marionnettes à fils dans une version conservant le côté aventureux de l’histoire originale, et agrémentée de notes d’humour et de dialogues savoureux. Dans le respect de l’intention de l’œuvre de Prokofiev, les marionnettes à fils incarnant les personnages seront à nouveau associées à leurs partitions originales et chacun pourra avec plaisir entendre ou réentendre les violons de Pierre, la flûte de l’oiseau, le basson du grand-père, la clarinette du chat, en passant, entre autres et bien entendu, par le cor majestueux du loup. Le Théâtre de Jeanne reçoit à nouveau Philippe Andos qui nous présente un spectacle de qualité, dont la finesse et l’humour touchera à coup sûr les enfants et fera renaître en chacun des grands une nostalgie bien douce. Quelques mots sur l’artiste… Philippe Andos, dont les mains expertes manipulent les personnages, fait partie de la Compagnie Mariska Val-de-Marne, à qui nous devons des enchantements tels La Symphonie des Jouets, Pinocchio ou Le chat botté. La compagnie est composée de marionnettistes, comédiens et décorateurs, tous professionnels. Elle est née en 1986 à Amboise et s’est spécialisée dans l’art de la manipulation de la marionnette à fils. Elle s’est forgée une sérieuse image de marque dans le monde du spectacle vivant, due à la qualité de ses nombreuses représentations. Le souci d’adapter ses spectacles pour le jeune public permet pendant près d’une heure d’emmener l’enfant dans le monde de la marionnette à fils et de son potentiel de mouvement et de magie. EUR10.0 10.0 euros

THEATRE DE JEANNE NANTES 5 RUE SALORGES Loire-Atlantique

