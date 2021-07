PIERRE LEMARCHAL “MELODISSIMO” Balaruc-les-Bains, 17 août 2021, Balaruc-les-Bains.

PIERRE LEMARCHAL “MELODISSIMO” 2021-08-17 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-17 23:00:00 23:00:00

Balaruc-les-Bains Hérault

EUR 8 13 Spectacle variétés – chanson française, au profit de l’association “Gregory Lemarchal”

Pierre Lemarchal a commencé à chanter il y a près de trente ans. D’abord pour lui, sa famille et ses amis, puis devant un public au sein d’associations de passionnés. Longtemps , il s’est produit avec des troupes locales en Savoie, déjà au profit de la lutte contre la mucoviscidose, partageant notamment la scène avec son fils Grégory et avant que ce dernier ne suive une route beaucoup plus exposée et rayonnante… Après la disparition de Grégory, en avril 2007, Pierre ne pensait vraiment plus remonter sur une scène. Par la suite, une belle rencontre avec deux musiciens, Evelyne et Marc Prévôt, lui a permis de changer d’avis et retrouver le goût de ce qui l’a toujours animé et passionné. Amoureux comme lui de chansons Françaises et à textes, Evelyne et Marc ont réalisé de très beaux arrangements autour du répertoire et des plus grands succès de Serge Lama. Quatre ans plus tard, c’est un autre monument du répertoire qu’ils revisitent en live, en la personne de Jacques Brel. https://association-gregorylemarchal.org/

Spectacle variétés – chanson française, au profit de l’association “Gregory Lemarchal” https://association-gregorylemarchal.org/

+33 4 67 46 81 46

Spectacle variétés – chanson française, au profit de l’association “Gregory Lemarchal”

Pierre Lemarchal a commencé à chanter il y a près de trente ans. D’abord pour lui, sa famille et ses amis, puis devant un public au sein d’associations de passionnés. Longtemps , il s’est produit avec des troupes locales en Savoie, déjà au profit de la lutte contre la mucoviscidose, partageant notamment la scène avec son fils Grégory et avant que ce dernier ne suive une route beaucoup plus exposée et rayonnante… Après la disparition de Grégory, en avril 2007, Pierre ne pensait vraiment plus remonter sur une scène. Par la suite, une belle rencontre avec deux musiciens, Evelyne et Marc Prévôt, lui a permis de changer d’avis et retrouver le goût de ce qui l’a toujours animé et passionné. Amoureux comme lui de chansons Françaises et à textes, Evelyne et Marc ont réalisé de très beaux arrangements autour du répertoire et des plus grands succès de Serge Lama. Quatre ans plus tard, c’est un autre monument du répertoire qu’ils revisitent en live, en la personne de Jacques Brel. https://association-gregorylemarchal.org/

dernière mise à jour : 2021-06-02 par