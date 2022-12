Pierre Ledda Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-12-26 – 2023-01-07

Il est contemporain de Cesar, de Louis Pons, mais plus proche de Germaine Richier, pratiquant un art singulièrement « brut », qui serait rebelle à cette appellation, bien que radicalement polyvalent, fantastique et quotidien. Connu pour ses sculptures, la Galerie du Tableau expose quelques pièces peintes de facture différente issues du fonds de son atelier exhumées en 2015 et non encore cataloguées, d'inspiration et de technique très différentes. Dans le patrimoine artistique de Marseille, Pierre Ledda (d'abord soudeur dans la construction navale) occupe une place particulière.

