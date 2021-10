Pierre Lapointe « Seul sur scène avec un piano » Rocher de Palmer, 13 mai 2022, Cenon.

Rocher de Palmer, le vendredi 13 mai 2022 à 20:30

Il est auteur, il est compositeur, il est interprète et il est talentueux. Le chanteur québécois Pierre Lapointe sera une fois de plus sur la scène du Rocher, et une fois de plus il est à ne pas rater. Qui n’a jamais vu Pierre Lapointe sur scène se prive d’un moment aussi gourmand et délicat que drôle et enflammé. Ce poète à la plume luxuriante et raffinée revient en 2022 avec une rétrospective de sa déjà longue carrière. « Seul en scène avec un piano » résume assez bien le moment intense qu’il nous prépare. On traversera avec enthousiasme le registre de nos émotions -du rire aux larmes-, car le bonhomme est un OVNI, orfèvre de la métaphore, et doté d’un sens de l’humour acide. Sa pop inclassable et sa voix diablement magnétique habillent habilement ses chansons, qu’elle auscultent l’amour sous toutes ses coutures, ou qu’elle fassent le constat sans fard sur nos faiblesses humaines. Moments de tendresse et instants de grâce à coup sûr.

Tarif guichet : 30€ / Plein tarif : 28€ / Tarif abonné : 25€

