Le 106, le mardi 10 mai 2022 à 20:00

Le toujours élégant Pierre Lapointe présente une vaste rétrospective de sa carrière. Comme à son habitude, il saura vous faire passer du rire aux larmes avec une désinvolture déconcertante. Préparez-vous à passer une des plus belles soirées de votre année…

Location 23.5 € / Guichet 26.5 € / Réduit 20.5 € / Abonnés 17.5 €

Seul sur scène avec un piano Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-10T20:00:00 2022-05-10T23:00:00

