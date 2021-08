Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy PIERRE lapin 2 Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Cinéma d’Erquy, le vendredi 13 août à 17:30

Durée : 1h 33min Réalisateur : Will Gluck Interprètes : Thibaut Lacour, Rose Byrne, Domhnall Gleeson, David Oyelowo, Cerise Calixte **Synopsis** : Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de lapin).S’aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses menus délits sont appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être. animation aventure comédie famille Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-13T17:30:00 2021-08-13T19:00:00

