Les 3 heures de Chabrières Pierre la Grosle Guéret, 22 octobre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Épreuve de 3 heures en individuel ou par équipe de 2 se déroulant sur un circuit typé Trail d’environ 5 km au cœur de la forêt.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . .

Pierre la Grosle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



3-hour individual or 2-person team event on a 5km trail through the heart of the forest

Una prueba individual o por equipos de 2 personas de 3 horas de duración en un circuito tipo trail de unos 5 km en el corazón del bosque

3-stündige Einzel- oder Zweierteamsportart auf einem 5 km langen Trail-Rundkurs durch den Wald

Mise à jour le 2023-08-23 par Creuse Tourisme