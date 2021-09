PIERRE JOVANOVIC EN DEDICACE SAMEDI 06 NOVEMBRE 2021 A L’ESPACE CULTUREL LECLERC A THIONVILLE. Espace culturel Leclerc, 6 novembre 2021, Thionville.

Espace culturel Leclerc, le samedi 6 novembre à 14:00

[http://www.quotidien.com](http://www.quotidien.com)in et journaliste a écrit son premier ouvrage intitulé “Enquête sur l’existence des anges gardiens” devenu un best seller traduit en sept langues et vendu à plus de 850 000 exemplaires. Mais il est aussi l’auteur du livre « Blythe Masters » traduit en Chine, ce livre retrace le portrait d’une banquière de la JP Morgan ayant mis en place les « Credits Default Swap » déclenchant ainsi la crise financière mondiale. Cet auteur a écrit treize ouvrages à ce jour, et a aussi rédigé un dossier économique pour le livre intitulé « Scandale De Litra » paru en Février 2019. Depuis 2008 il anime un blog (www.quotidien.com ) consacré à l’analyse de la situation financière internationale avec plus de 3 millions de visiteurs uniques par an. Il réalise aussi des revues de presse sur YouTube avec des invités de différents horizons.

Pierre JOVANOVIC sera en dédicace le Samedi 06 Novembre 2021 de 14H00 à 18H00 à : – Espace culturel Leclerc rue du Cygne, Centre commercial des Capucins à Thionville.

Espace culturel Leclerc Thionville Thionville Moselle



2021-11-06T14:00:00 2021-11-06T18:00:00