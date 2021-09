Pierre Jovanovic en dédicace à Lille Espace culturel Leclerc Lillenium 3 Rue du Faubourg des Postes, 2 octobre 2021, Lille.

Pierre Jovanovic en dédicace à Lille

Espace culturel Leclerc Lillenium 3 Rue du Faubourg des Postes, le samedi 2 octobre à 14:00

[http://www.quotidien.com](http://www.quotidien.com)en dédicace le Samedi 02 Octobre 2021 de 14H00 à 18H00 à : – Espace culturel Leclerc Lillenium 3 Rue du Faubourg des Postes, 59000 Lille Pierre JOVANOVIC écrivain et journaliste a écrit son premier ouvrage intitulé “Enquête sur l’existence des anges gardiens” devenu un best seller traduit en sept langues et vendu à plus de 850 000 exemplaires. Mais il est aussi l’auteur du livre « Blythe Masters » traduit en Chine, ce livre retrace le portrait d’une banquière de la JP Morgan ayant mis en place les « Credits Default Swap » déclenchant ainsi la crise financière mondiale. Cet auteur a écrit treize ouvrages à ce jour, et a aussi rédigé un dossier économique pour le livre intitulé « Scandale De Litra » paru en Février 2019. Depuis 2008 il anime un blog (www.quotidien.com ) consacré à l’analyse de la situation financière internationale avec plus de 3 millions de visiteurs uniques par an.

Entrée libre

Pierre Jovanovic dédicacera ses ouvrages

Espace culturel Leclerc Lillenium 3 Rue du Faubourg des Postes 3 Rue du Faubourg des Postes Lille Lille Lille-Sud Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T18:00:00