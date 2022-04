Pierre Jodlowski raconte Alan Turing dans un concert Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Pierre Jodlowski raconte Alan Turing dans un concert Philharmonie de Paris, 22 juin 2022, Paris.

de 20h30 à 22h00

. payant Tarif unique : 20 EUR

L'œuvre que Pierre Jodlowski consacre au mathématicien Alan Turing, héros indirect de la Seconde Guerre mondiale, est situé au carrefour entre la musique et le théâtre. Découvrez ce spectacle le 22 juin, à la Philharmonie (19e). L'œuvre que Pierre Jodlowski consacre au mathématicien Alan Turing, héros indirect de la Seconde Guerre mondiale, est donnée en création française, après sa première mondiale au Festival d'Automne de Varsovie. Mathématicien de génie, Alan Turing a notamment participé au décodage des messages de la machine Enigma, utilisée par les nazis et leurs alliés, jouant ainsi un rôle capital dans l'évolution du conflit mondial. Jodlowski questionne sa vie, où « se heurtent avec une grande violence les destinées scientifiques et sociales » (l'homosexualité de Turing lui valut notamment de grands tourments de la part de l'état anglais). Écrit pour une chanteuse, un comédien, cinq musiciens et dispositif audiovisuel, Alan T. se situe au carrefour de la musique et du théâtre ; oscillant entre concret et métaphysique dans sa narration, il emprunte à l'univers mathématique de Turing des éléments que Jodlowski met en jeu dans l'élaboration du discours musical.

© Melissa Portaels Pierre Jodlowski / Alan T. / Nadar Ensemble

