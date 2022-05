Pierre-Jean Cardona La Ferté-Loupière, 18 juin 2022, La Ferté-Loupière.

Pierre-Jean Cardona Grange du Prieuré Acanthe – Atelier du Photographe La Ferté-Loupière

2022-06-18 – 2022-07-24 Grange du Prieuré Acanthe – Atelier du Photographe

La Ferté-Loupière Yonne La Ferté-Loupière

Pierre-Jean Cardona, photographe amateur du Sénonais, a partagé sa passion pour la photo principalement auprès des plus jeunes. Militant pour une pédagogie coopérative, il s’est engagé largement dans la vie associative autour de la jeunesse et de la culture. Il a mis à profit les récentes périodes de confinement pour explorer les nouvelles techniques photographiques en apportant créativité et couleurs à ses compositions. Les tirages, sont produits en 5 exemplaires numérotés.

+33 3 86 73 14 24

