Saint-Germain-de-Martigny Orne Saint-Germain-de-Martigny Choeur éclairé à la bougie. Présentation de Piere-Honoré Chadaigne, peintre qui a oeuvré dans les églises de l’Orne, de la Mayenne et de la Sarthe au 19ème siècle Choeur éclairé à la bougie. Présentation de Piere-Honoré Chadaigne, peintre qui a oeuvré dans les églises de l’Orne, de la Mayenne et de la Sarthe au 19ème siècle +33 2 33 25 68 29 Choeur éclairé à la bougie. Présentation de Piere-Honoré Chadaigne, peintre qui a oeuvré dans les églises de l’Orne, de la Mayenne et de la Sarthe au 19ème siècle Saint-Germain-de-Martigny

