PIERRE-HERVE GOULET + MELBA CO-PLATEAU MANUFACTURE CHANSON, 17 mars 2023, PARIS.

ACP LA MANUFACTURE CHANSON, LIC. 1-1062848, PRÉSENTE PIERRE-HERVÉ GOULET Pierre-Hervé Goulet est un artisan de la chanson québécoise, passionné de phonétique, qui manie les mots sur des riffs de guitare acoustique. Entre le folk d’un troubadour et un groove entraînant, il aime raconter les histoires qui le font voyager. Avec deux albums à son actif, de nombreux spectacles au Québec et une tournée en France, Pierre-Hervé Goulet poursuit son chemin dans le milieu musical francophone. Son nouveau spectacle lui vaudra le prix de la tournée Granby-Europe en 2021. Porté par ces expériences, l’auteur-compositeur-interprète revient en force en avril 2023 avec un nouvel album à paraître sous l’étiquette L-A be. ********** MELBA MELBA entre sur scène comme sur un ring : présence irradiante, magnétique. Si son langage a souvent été empreint de combats, elle sait aujourd’hui allier l’ombre à la lumière pour défendre ses chansons avec une énergie contagieuse. On en retient un amour ardent pour l’impact, l’urgence de briser des silences et d’ouvrir des débats. L’inclusivité comme cheval de bataille, MELBA cherche à rassembler sans détours. Accompagnée sur scène par Sacha Navarro-Mendez (claviers), sa pop en français mêle avec modernité sonorités organiques et productions électroniques ; inspirée par des artistes telles que Camélia Jordana ou Rosalía. Melba, Goulet Pierre Hervé Melba, Goulet Pierre Hervé

MANUFACTURE CHANSON PARIS 124 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE Paris

