Pierre Hantaï Théâtre de la Ville – Abbesses, 25 juin 2022, Paris.

de 16h à 17h10

Hommage à Händel HÄNDEL SUITES POUR CLAVECIN Extraits de la Suite n° 4, en mi mineur Ouverture Pastor Fido – suite en ré mineur Suite n° 1, en la majeur Suite n° 3, en ré mineur Découvrir trois des Suites du Premier Livre et l’Ouverture Pastor Fido de Händel sous les doigts de l’époustouflant claveciniste français Pierre Hantaï ne peut qu’être une expérience mémorable. Ce programme remet au premier plan ces pièces audacieuses qui ont bénéficié d’un rayonnement sans précédent dans l’Europe baroque. Et pour cause: elles allient à la perfection styles français et italien, tout en se libérant de l’organisation traditionnelle de la suite française. Invité régulier du Théâtre de la Ville, Pierre Hantaï – après avoir mûri pendant dix ans son interprétation – nous livrera une version de ces Grandes Suites qui promet d’être magistrale. Concerts -> Classique Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses Paris 75018

