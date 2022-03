Pierre Galas & Timon Imbert Aglaé & Sidonie, 29 mars 2022, Marseille.

Pierre Galas & Timon Imbert

Aglaé & Sidonie, le mardi 29 mars à 20:00

« Texture Sun Feels » est un album instrumental de 18 tracks, composé par Pierre Galas lors de la période du premier confinement en 2020. Ce premier projet regroupe un ensemble d’échantillons de riffs de piano, que l’on pourrait croire tout droit sortis de vieux vinyles de Jazz poussiéreux, et de rythmes de batterie, qui pourraient s’apparenter à ceux que composait Jay Dee à l’aide de sa MPC. Même si la plupart des pistes de piano sont enregistrées à l’aide d’un véritable piano droit, de nombreux synthétiseurs et effets ont été utilisés lors de l’enregistrement. L’interaction entre un son de piano texturé, et des beats « boom bap » répétitifs et lancinants, contribue à créer un paysage sonore rassurant mais néanmoins souvent mélancolique. Sur certaines pistes, des extraits d’interview de musiciens tels que Moondog ou encore Keith Jarrett viennent se greffer et se fondre dans la musique, afin de proposer une direction de pensée, ou simplement pour la beauté de la citation. Jouer cette musique en live sonne aujourd’hui comme une évidence, et la configuration Piano+Batterie permet une totale liberté, tant au niveau de l’interprétation que des structures de chaque morceau. —————— Petite restauration et boissons aux tarifs habituels. Réservation par mail [chez.aglae.et.sidonie@gmail.com](mailto:chez.aglae.et.sidonie@gmail.com)

Entrée libre

♫duo clavier-batterie♫

Aglaé & Sidonie 18 rue Beauvau, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T20:00:00 2022-03-29T22:30:00