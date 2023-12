Pierre Frey : tissus, papiers peints, tapis et mobilier Bibliothèque Forney Paris, 17 février 2024 15:30, Paris.

Le samedi 17 février 2024

de 15h30 à 17h00

.Public adultes. gratuit

une histoire familiale de passion et de créativité présentée à la Bibliothèque Forney, spécialisée dans les arts décoratifs

Histoire de la maison Pierre Frey, fondée en 1935 et spécialisée dans les arts du textile d’ameublement, retracée en présence de Patrick FREY, à l’occasion de la parution de l’ouvrage sur l’entreprise familiale aux éditions Flammarion

Des brocards et damas enchanteurs, des velours de soie lumineux tissés à la

main, des imprimés traditionnels à la planche de bois, ainsi que des motifs

contemporains éclatants, conçus comme de véritables œuvres d’art : Pierre

Frey, une entreprise familiale fondée en 1935, est célèbre pour

la diversité et l’audace de ses créations. Elle s’est affirmée dans le

monde du luxe comme le maître incontestable des tissus d’ameublement et des

papiers peints à l’échelle mondiale. Après avoir acquis les vénérables maisons

Braquenié, Le Manach et Thorp of London, elle possède l’un des plus importants

patrimoines textiles privés au monde, et collabore aussi bien avec le Louvre

qu’avec le château de Versailles. Elle décore des châteaux et fournit des

tissus et papiers peints contemporains et traditionnels pour d’élégantes

demeures privées.

rencontre suivie de la vente dédicace de l’ouvrage

En partenariat avec les éditions Flammarion

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

