Pierre et son oie: la fabrication d’un dessin animé, 17 mars 2021-17 mars 2021, Saint-Denis-sur-Sarthon.

Pierre et son oie: la fabrication d’un dessin animé 2021-03-17 – 2021-05-14 Médiathèque de la Vallée du Sarthon 51 rue principale

Saint-Denis-sur-Sarthon Orne

Cette exposition a pour but de vous faire découvrir les différentes étapes de la fabrication d’un dessin animé. Pierre et son oie, réalisé en 1988 par José Xavier et son équipe du studio Storyboard et associés, est l’adaptation d’un conte écrit par Alexandre Dumas en 1859.

Des premières esquisses à l’image finalisée, ce sont plusieurs milliers de dessins qui sont nécessaires à la réalisation de ce court métrage de dix minutes. Chaque panneau présente plusieurs reproductions de documents originaux (cellos, décors, story-board, layout).

