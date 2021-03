Ballan-Miré Ballan-Miré Ballan-Miré, Indre-et-Loire Pierre et Philippe Beaufils « Transe lucide » Ballan-Miré Catégories d’évènement: Ballan-Miré

Indre-et-Loire

Pierre et Philippe Beaufils « Transe lucide », 13 mars 2021-13 mars 2021, Ballan-Miré. Pierre et Philippe Beaufils « Transe lucide » 2021-03-13 14:00:00 – 2021-03-21 17:30:00

Ballan-Miré Indre-et-Loire Ballan-Miré Exposition des œuvres, pastels et technique mixte, de Pierre Beaufils et des sculptures en verre soufflé de Philippe Beaufils. Exposition des œuvres, pastels et technique mixte, de Pierre Beaufils et des sculptures en verre soufflé de Philippe Beaufils. mjc.ballan@wanadoo.fr https://mjc-ballan-mire.wixsite.com/bienvenue/expositions-au-pavillon-heller Exposition des œuvres, pastels et technique mixte, de Pierre Beaufils et des sculptures en verre soufflé de Philippe Beaufils. Exposition des œuvres, pastels et technique mixte, de Pierre Beaufils et des sculptures en verre soufflé de Philippe Beaufils. Tours Val de Loire Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ballan-Miré, Indre-et-Loire Autres Lieu Ballan-Miré Adresse Ville Ballan-Miré