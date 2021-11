Paris Théâtre du Châtelet île de France, Paris PIERRE ET LE LOUP Théâtre du Châtelet Paris Catégories d’évènement: île de France

Un conte intemporel dans une version dansée. Il était une fois… L’enfant, le chat, l’oiseau, le canard, le chasseur, le grand-père, le loup… En vrai ! Né du désir de faire découvrir aux enfants les instruments d’orchestre, ce conte symphonique est devenu, pour la chorégraphe Émilie Lalande, l’occasion de les sensibiliser à l’art du geste. CYCLE LES P’TITS FAUTEUILS

Comme des enfants capables de transformer leur chambre tour à tour en cabane, bateau ou vaisseau spatial avec tous les objets possibles, Emilie Lalande a souhaité un décor simple qui laisse l’imagination prendre le dessus. Pierre et le Loup, si souvent adapté en paroles, de Gérard Philippe à David Bowie ou Valérie Lemercier, est ici proposé en version dansée. La musique de Prokofiev guide naturellement la narration et pour la chorégraphe « touche à la fois la sensibilité des enfants et celle des adultes : l’exploration de nos peurs, la fascination pour les animaux sauvages et la découverte par un jeune enfant de sa propre force, son émancipation et son honnêteté. » Compagnie (1)PROMPTU Chorégraphie, mise en scène, décors et costumes Emilie Lalande Alyzée Lalande, Emilie Lalande, Anaïs Pensé, Marius Delcourt, Jean-Charles Jousni, Jérémy Kouyoumdjian et Fran Sanchez, interprètes Serge Prokofiev, New York Philharmonic “Peter and the Wolf, Op 67” de Leonard Bernstein Conception lumières Julien Guérut Régie générale et confection des décors Edouard Heneman Dès 3 ans Spectacles -> Jeune public Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet Paris 75001

THEATRE DU CHATELET 0140282840 relations-publiques@chatelet.com https://www.chatelet.com/

