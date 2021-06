Longjumeau Théâtre de Longjumeau Essonne, Longjumeau Pierre et le Loup Théâtre de Longjumeau Longjumeau Catégories d’évènement: Essonne

Théâtre de Longjumeau, le dimanche 12 décembre à 15:00

Dans la célèbre partition de Prokofiev, chaque personnage est incarné par un instrument de l’orchestre. Ce conte musical narre l’histoire de Pierre, un jeune garçon qui a trois amis: un chat, un canard et un oiseau. Mais le loup rôde… La première partie du concert sera consacrée à deux autres génies russes de la musique. Rimski-Korsakov d’abord avec son célèbre et envoûtant Vol du bourdon, puis Stravinski, avec son élégante Suite de Pulcinella, dans laquelle s’alternent envolées des bois et mélodies dansantes aux cordes.

Tarifs: de 5€ à 25€

L’incontournable conte musical de Prokofiev associé à l’impertinence de Stravinski, un programme classique pour petits et grands! Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T15:00:00 2021-12-12T17:00:00

