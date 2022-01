Pierre et le loup Rocher de Palmer, 21 mars 2022, Cenon.

Pierre et le loup

Rocher de Palmer, le lundi 21 mars à 19:30

Indémodable classique du conte musical, Pierre et le Loup a touché des générations entières d’enfants. Si l’on reprend le célèbre code commun, chaque personnage de cette histoire est représenté par un instrument de musique : l’oiseau est symbolisé par la flûte, le canard par le hautbois, le chat par la clarinette… Mais connaissez vous sa version pour cinq musiciens et un conteur-mime ? Dans cette version du plus célèbre des contes musicaux intergénérationnels, le comédien exploite, en compagnie des cinq musiciens du quintette à vent, toutes les possibilités de la pantomime et du jeu masqué pour éclairer, avec humour et poésie, la partition de Sergueï Prokofiev.

Plein tarif : 8€ / Tarif enfants -12 ans : 5€

Aidé par ses amis oiseau, chat et canard, et au grand dam de son grand-père, le tout jeune Pierre part courageusement dans la forêt affronter le grand loup gris…

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T19:30:00 2022-03-21T21:30:00