Pierre et le loup raconté par Dominique A – Saison ONPL Cité des Congrès, 7 novembre 2021, Nantes.

2021-11-07 Concerts dimanche 7 novembre 2021 à 14h30 et à 16h30dans la salle 800 de la Cité des Congrès

Horaire : 16:30 17:15

5 € moins de 25 ans / 10 € adultes BILLETTERIES à partir du 1er septembre 2021 :- onpl.fr- 02 51 25 29 29

Concert famille / à partir de 5 ans – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Programme : Serge Prokofiev (1891-1953) – Pierre et le loupDominique A, récitant Lucie Leguay, direction Attention, le loup est là, tapi dans les bois… Pierre vit avec son grand-père qui lui a défendu de s’aventurer dans la forêt voisine. Mais espiègle, il s’enfuit discrètement accompagné d’un canard, d’un oiseau et du chat de la maison alors que le loup est là, tapi dans l’obscurité des bois…Ainsi commence le conte de Prokofiev dans lequel chaque personnage est joué par un instrument. Pierre s’exprime à travers les cordes fines et aériennes, l’oiseau par la flûte traversière avec son souffle fluet, le chat a la voix feutrée de la clarinette et le grand-père de Pierre celle du basson, bougonnant et profond. Orfèvre en émotions, c’est le chanteur Dominique A qui nous racontera cette histoire universellement connue, avec sa voix chaleureuse au grain particulier et au timbre authentique… La promesse d’un moment rare, une soirée poétique où petits et grands pourront redécouvrir les instruments de l’Orchestre. Durée : 45 min.

Cité des Congrès 5 Rue de Valmy Centre-ville Nantes