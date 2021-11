Nantheuil Nantheuil Dordogne, Nantheuil Pierre et le Loup Nantheuil Nantheuil Catégories d’évènement: Dordogne

Nantheuil

Pierre et le Loup Nantheuil, 18 décembre 2021, Nantheuil. Pierre et le Loup Le Nantholia Chemin les Grésilles Nantheuil

2021-12-18 – 2021-12-18 Le Nantholia Chemin les Grésilles

Nantheuil Dordogne Nantheuil 5 5 EUR Il s’agit de la création d’un spectacle original à partir du conte musical » Pierre et le loup »

de Sergueï Prokofiev.

L’ Orchestre d’Harmonie va jouer la partie musicale. Les professionnels qui sont

comédiens, mimes, danseuses, marionnettistes vont interpréter le conte en incluant des

parties de récitation, du théâtre d’ombres chinoises, de la manipulation d’objets et de

comédiens, mimes, danseuses, marionnettistes vont interpréter le conte. +33 6 38 38 70 73 Il s’agit de la création d’un spectacle original à partir du conte musical » Pierre et le loup »

de Sergueï Prokofiev.

L’ Orchestre d’Harmonie va jouer la partie musicale. Les professionnels qui sont

comédiens, mimes, danseuses, marionnettistes vont interpréter le conte en incluant des

parties de récitation, du théâtre d’ombres chinoises, de la manipulation d’objets et de

marionnettes Le Nantholia Chemin les Grésilles Nantheuil

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Nantheuil Autres Lieu Nantheuil Adresse Le Nantholia Chemin les Grésilles Ville Nantheuil lieuville Le Nantholia Chemin les Grésilles Nantheuil