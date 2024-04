PIERRE ET LE LOUP Montpellier, jeudi 18 juillet 2024.

PIERRE ET LE LOUP Montpellier

Conte musical dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier.

Pierre et le loup, c’est presque un modèle de conte musical pour les petits et les moins grands.

Il y a là une histoire, celle d’un jeune garçon effronté qui réussit à capturer un loup malgré les mises en garde de son grand-père, mais aussi une initiation à la musique via un ensemble de thèmes et d’instruments associés aux animaux l’oiseau est figuré par la flûte, le canard par le hautbois, le chat par la clarinette, etc., sans oublier le grand-père et les coups de feu des chasseurs, représentés par le basson et par les percussions. Depuis que Prokofiev a écrit son texte et sa partition, en 1936, on écoute, on frémit, on applaudit… et on apprend à reconnaître les timbres et les mélodies.

Il suffit d’un bon orchestre et d’un bon récitant, et tout le monde se laisse prendre au jeu. Même le loup !

Au programme:

SERGE PROKOFIEV

Pierre et le loup, conte musical pour récitant et orchestre de chambre

A partir de 5 ans

A 11h 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18

fin : 2024-07-18

Rue des Étuves

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

