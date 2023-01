PIERRE ET LE LOUP L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay Tremblay-en-France Catégories d’Évènement: île de France

Tremblay-en-France

PIERRE ET LE LOUP L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay, 11 mars 2023, Tremblay-en-France. Le samedi 11 mars 2023

de 19h00 à 20h00

Le samedi 11 mars 2023

de 21h00 à 22h00

. gratuit sous condition

2 Séances jouées par les professeurs du conservatoire de Tremblay en France SAMEDI 11 mars à 19h et 21h Un petit garçon, un oiseau, un chat, un canard, un loup… et les chasseurs ! Avec Pierre et le Loup, Serge Prokofiev invente un conte intemporel et joyeux. Un beau matin, Pierre ouvrit la porte du jardin et s’en alla dans les prés verts. Sur la plus haute branche d’un grand arbre, était perché un petit oiseau, ami de Pierre. «Tout est calme ici» gazouillait-il gaiement. …/… Tout à coup grand-père apparut. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré. «L’endroit est dangereux. Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu»… Distribution Francis Aubier, direction Cécile Thobie, flûte traversière ; Anne Meurin, hautbois ; Vincent Courion, clarinette ; Dominique Phunsombatlert, basson; François Vernay, saxophone ; Christophe Voituron, trompette ; Yves Le Ray, trombone; Anna Rocheman et Lucas Coudert, percussions ; Alix Lagarde, piano ; Marguerite Fernandes et Elodie Hugon-Dancoisne, violon ; Amélie Leduc, alto ; Yan Garac, violoncelle; Contrebasse L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay 1 Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise 93290 Tremblay-en-France

Métro -> B : Vert Galant (Tremblay-en-France) (Villepinte) (241m) Bus -> 619642643 : L’Odéon (Tremblay-en-France) (Vaujours) (76m)

Contact : https://www.lodeonscenejrc.com https://www.facebook.com/events/5630273503694941 https://www.facebook.com/events/5630273503694941

PIERRE ET LE LOUP

