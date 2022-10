PIERRE ET LE LOUP LIVE

PIERRE ET LE LOUP LIVE, 4 février 2023, . PIERRE ET LE LOUP LIVE



2023-02-04 – 2023-02-05 Ne manquez pas le ciné-concert « Pierre et le loup Live » à l’Opéra Comédie ! L’Opéra Orchestre vous propose ici un ciné-concert exceptionnel avec le formidable film de Suzie Templeton qui transpose le conte musical de Prokofiev dans une Russie contemporaine. Le résultat, remarquable, a valu à sa réalisatrice Suzie Templeton de nombreux prix : l’Oscar® du meilleur court-métrage d’animation, le Cristal d’Annecy… Clin d’oeil aux origines du cinéma, le film muet est accompagné par l’Orchestre national Montpellier, qui interprète la prodigieuse partition que Prokofiev écrivit en 1936. Mariage parfait des caractéristiques des instruments avec ceux des personnages, Pierre et le Loup permet aux enfants d’identifier les thèmes musicaux et les timbres des instruments. Durée : ± 1h

à partir de 5 ans Accessibilité

Spectacle adapté en Langue des Signes Française Gilets vibrants SubPac

disponibles gratuitement sur réservation Ne manquez pas le ciné-concert « Pierre et le loup Live » à l’Opéra Comédie ! location.opera@oonm.fr +33 4 67 60 19 99 https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/evenements/pierre-et-le-loup/ dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville