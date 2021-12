Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe PIERRE ET LE LOUP Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

PIERRE ET LE LOUP Le Mans, 26 janvier 2022, Le Mans. PIERRE ET LE LOUP Médiathèque Louis Aragon 54 Rue du Port Le Mans

2022-01-26 15:00:00 – 2022-01-26 Médiathèque Louis Aragon 54 Rue du Port

Le Mans Sarthe Dans le cadre de Le Mans Sonore et de Piano OFF!, ce conte musical de Serge Prokofiev (arrangement pour piano de Bruno Schweyer) joué et raconté par les élèves des classes de piano du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Mans Concert des élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Mans Dans le cadre de Le Mans Sonore et de Piano OFF!, ce conte musical de Serge Prokofiev (arrangement pour piano de Bruno Schweyer) joué et raconté par les élèves des classes de piano du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Mans Médiathèque Louis Aragon 54 Rue du Port Le Mans

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Médiathèque Louis Aragon 54 Rue du Port Ville Le Mans lieuville Médiathèque Louis Aragon 54 Rue du Port Le Mans