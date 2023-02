PIERRE ET LE LOUP A chacun son loup THEATRE DE LA CLARTE – BOULOGNE BOULOGNE BILLANCOURT Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine

PIERRE ET LE LOUP A chacun son loup THEATRE DE LA CLARTE – BOULOGNE, 29 mars 2023, BOULOGNE BILLANCOURT. PIERRE ET LE LOUP A chacun son loup THEATRE DE LA CLARTE – BOULOGNE. Un spectacle à la date du 2023-03-29 à 14:30 (2023-02-08 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros. Théâtre de la Clarté (1-1118440 ; 2-1118441 ; 3-1118442) présente ce spectacle. PIERRE ET LE LOUP,A CHACUN SON LOUP A partir de 4 ans Pierre est à présent grand-père, à cet âge où la mémoire se mélange parfois les pinceaux et se décide alors à remonter le cours du temps ! C’est ainsi que le vieux Pierre retrouve les lieux de son enfance, avec l’aide de ses instruments de musique ! Et la magie opère : à la première note de musique s’animent les souvenirs dont Pierre se fait aussitôt le chef d’orchestre ! Tous les personnages de son enfance réapparaissent : son grand-père, l’oiseau, le chat, le canard et le loup ! « Pierre et le loup » est un conte musical destiné à sensibiliser le jeune public aux instruments d’un orchestre. Dans cette version librement adaptée, retrouvant ses compagnons d’enfance sous la forme de masques, de marionnettes et d’effets sonores, Pierre invitera le jeune public à le suivre dans son aventure. Compagnie : AFL Production et le Théâtre de la ClartéMetteur en scène : Matthieu QUERE et Franck LESNEComédiens : Pauline BERNONDurée : 55 minutes Accès handicapés, salle chauffée/climatisée. Ouverture des portes 15 minutes avant le début du spectacleN° téléphone accès PMR : 01 46 05 61 01 Votre billet est ici THEATRE DE LA CLARTE – BOULOGNE BOULOGNE BILLANCOURT 74 Av du Général Leclerc Hauts-de-Seine Théâtre de la Clarté (1-1118440 ; 2-1118441 ; 3-1118442) présente ce spectacle. PIERRE ET LE LOUP,

A CHACUN SON LOUP A partir de 4 ans

Pierre est à présent grand-père, à cet âge où la mémoire se mélange parfois les pinceaux et se décide alors à remonter le cours du temps ! C’est ainsi que le vieux Pierre retrouve les lieux de son enfance, avec l’aide de ses instruments de musique ! Et la magie opère : à la première note de musique s’animent les souvenirs dont Pierre se fait aussitôt le chef d’orchestre ! Tous les personnages de son enfance réapparaissent : son grand-père, l’oiseau, le chat, le canard et le loup ! « Pierre et le loup » est un conte musical destiné à sensibiliser le jeune public aux instruments d’un orchestre. Dans cette version librement adaptée, retrouvant ses compagnons d’enfance sous la forme de masques, de marionnettes et d’effets sonores, Pierre invitera le jeune public à le suivre dans son aventure. Compagnie : AFL Production et le Théâtre de la Clarté Metteur en scène : Matthieu QUERE et Franck LESNE Comédiens : Pauline BERNON Durée : 55 minutes Accès handicapés, salle chauffée/climatisée. Ouverture des portes 15 minutes avant le début du spectacle

N° téléphone accès PMR : 01 46 05 61 01 .14.0 EUR14.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Autres Lieu THEATRE DE LA CLARTE - BOULOGNE Adresse 74 Av du Général Leclerc Ville BOULOGNE BILLANCOURT Tarif 14.0-14.0 lieuville THEATRE DE LA CLARTE - BOULOGNE BOULOGNE BILLANCOURT Departement Hauts-de-Seine

THEATRE DE LA CLARTE - BOULOGNE BOULOGNE BILLANCOURT Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulogne-billancourt/

PIERRE ET LE LOUP A chacun son loup THEATRE DE LA CLARTE – BOULOGNE 2023-03-29 was last modified: by PIERRE ET LE LOUP A chacun son loup THEATRE DE LA CLARTE – BOULOGNE THEATRE DE LA CLARTE - BOULOGNE 29 mars 2023 THEATRE DE LA CLARTE - BOULOGNE BOULOGNE BILLANCOURT

BOULOGNE BILLANCOURT Hauts-de-Seine