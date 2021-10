Laval Le Théâtre Laval, Mayenne Pierre et le Loup · Dominique A et l’Orchestre National des Pays de la Loire Le Théâtre Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

Pierre et le Loup · Dominique A et l’Orchestre National des Pays de la Loire Le Théâtre, 28 novembre 2021, Laval. Pierre et le Loup · Dominique A et l’Orchestre National des Pays de la Loire

le dimanche 28 novembre à Le Théâtre

Près de 85 ans après sa création, est-il nécessaire de rappeler l’histoire de Pierre et le Loup ? Laissons ceux qui ne la connaîtraient pas encore découvrir les secrets de cette fable espiègle et envoûtante, où chaque protagoniste est personnifié par un instrument et symbolisé par un thème musical. Du basson (le grand-père) au quatuor à cordes (Pierre), des cors (le loup) à la clarinette (le chat), l’Orchestre National des Pays de la Loire jouera la célèbre partition sous la direction de la jeune et talentueuse Clara Baget. Et pouvait-on rêver mieux que la voix magnétique de Dominique A pour jouer le récitant ? Son grain chaleureux, tout en nuances d’émotions, apporte en effet à l’œuvre de Prokofiev un beau supplément d’âme.

22€ · 17€ · 8€

Raconté par l’une des plus belles voix de la chanson française, le conte musical de Prokofiev fait opérer sa magie intemporelle. Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T15:00:00 2021-11-28T16:00:00;2021-11-28T17:00:00 2021-11-28T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Le Théâtre Adresse 34 Rue de la Paix, laval Ville Laval lieuville Le Théâtre Laval