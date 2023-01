PIERRE ET FILS Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine Catégories d’Évènement: Mayenne

Meslay-du-Maine

PIERRE ET FILS Meslay-du-Maine, 3 février 2023, Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine. PIERRE ET FILS 16 Pl. de la Poste Salle socioculturelle Meslay-du-Maine Mayenne Salle socioculturelle 16 Pl. de la Poste

2023-02-03 19:00:00 – 2023-02-03 20:15:00

Salle socioculturelle 16 Pl. de la Poste

Meslay-du-Maine

Mayenne Meslay-du-Maine 1h15 de spectacle dès 3 ans. Comme dans une corbeille de bonbons, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Peut-être une sorte de cabaret fantastique. Un laboratoire humain à la recherche de la cohabitation des plaisirs. Une dissection musicale de l’espace du jour. Une restitution collective d’un accomplissement personnel. Des chorégraphies d’une qualité hasardeuse. Des placements approximatifs qui permettent de ne pas être vus de tous. Un répertoire de compositions sucrées-salées telle une délicate poire au Bleu ou un présomptueux sandwich au chocolat salami. Ou tout simplement la promesse d’un allègre périple dans l’épicentre populo-sensoriel de notre multiver. Dans ce tout nouveau spectacle, l’entreprise Pierre & fils vous propose une prise en main artistique d’un espace, par la liberté des troubadours de l’instant qui la composent. Gratuit – Les places seront à retirer le soir du spectacle. Restauration sur place “Nous ne désolidariserons pas !” +33 2 72 88 40 67 Salle socioculturelle 16 Pl. de la Poste Meslay-du-Maine

dernière mise à jour : 2023-01-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Mayenne, Meslay-du-Maine Autres Lieu Meslay-du-Maine Adresse Meslay-du-Maine Mayenne Salle socioculturelle 16 Pl. de la Poste Ville Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine lieuville Salle socioculturelle 16 Pl. de la Poste Meslay-du-Maine Departement Mayenne

Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meslay-du-maine-meslay-du-maine/

PIERRE ET FILS Meslay-du-Maine 2023-02-03 was last modified: by PIERRE ET FILS Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine 3 février 2023 16 Pl. de la Poste Salle socioculturelle Meslay-du-Maine Mayenne mayenne Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine, Mayenne

Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine Mayenne