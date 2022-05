Pierre en lumières pour l’abbaye de Longues Parking du gîte, 21 mai 2022, .

Pierre en lumières pour l’abbaye de Longues

Parking du gîte, le samedi 21 mai à 23:00

Eclairage des extérieurs et intérieurs et pour la première fois accès possible à l’intérieur du chœur restauré !

Gratuit pour tous

Parking du gîte 14377,LONGUES-SUR-MER



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T23:00:00 2022-05-21T01:59:00