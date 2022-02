Pierre en lumières pour l’abbaye de Longues Longues-sur-Mer, 21 mai 2022, Longues-sur-Mer.

Pierre en lumières pour l’abbaye de Longues Longues-sur-Mer

2022-05-21 21:00:00 21:00:00 – 2022-05-21 23:59:00 23:59:00

Longues-sur-Mer Calvados Longues-sur-Mer

Eclairage des extérieurs et intérieurs et pour la première fois accès possible à l’intérieur du chœur restauré !

Eclairage des extérieurs et intérieurs et pour la première fois accès possible à l’intérieur du chœur restauré !

abbayedelongues14@gmail.com +33 2 31 21 78 41 https://www.abbayedelongues.fr/

Eclairage des extérieurs et intérieurs et pour la première fois accès possible à l’intérieur du chœur restauré !

Longues-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-01-25 par