Pierre en Lumières > Le musée La Maison de la brique Saint-Martin-d’Aubigny, 21 mai 2022, Saint-Martin-d'Aubigny.

Pierre en Lumières > Le musée La Maison de la brique Saint-Martin-d’Aubigny

2022-05-21 – 2022-05-21

Saint-Martin-d’Aubigny Manche Saint-Martin-d’Aubigny

Le musée La Maison de la brique comme vous ne l’avez jamais vu !

La Maison des Loisirs et de la Découverte et le musée La Maison de la brique vous proposent une découverte inédite du musée La Maison de la brique à la tombée de la nuit.

Lovée en plein bocage, cette ancienne briqueterie, véritable joyau du patrimoine industriel local, retrace l’histoire de la brique et des briquetiers au fil des siècles.

Au cours de cette soirée, en plus de la découverte de l’espace muséographique et des anciens sites d’exploitation, vous serez à la fois initiés à la construction de briquettes, transportés par la voix douce et mystérieuse d’une conteuse et enfin propulsés en pleine ambiance festive avec un spectacle de cirque qui achèvera l’événement.

Informations pratiques :

Gratuit sur réservation obligatoire (le nombre de places est limité).

Réservations auprès de La Maison des Loisirs et de la Découverte : Téléphone : 02 33 45 14 34 ou tourisme@cocm.fr

Programme de la soirée :

Atelier de fabrication de briquettes de 19h00 à 21h00 à l’intérieur du musée.

Séance de contes de 20h00 à 21h00 à l’intérieur du musée.

Spectacle de cirque de 21h15 à 21h45 en extérieur.

Fin de la soirée prévue à 22h00.

Buvette et petites douceurs à déguster sur place

Prévoir tenue chaude et confortable.

L’événement sera soumis aux conditions sanitaires en vigueur.

Le site sera ouvert dès 19h00. Fin de la soirée prévue à 22h00.

Ouvert à tous. Public familial.

Le musée La Maison de la brique comme vous ne l’avez jamais vu !

La Maison des Loisirs et de la Découverte et le musée La Maison de la brique vous proposent une découverte inédite du musée La Maison de la brique à la tombée de la nuit.

Lovée en…

mleprieur@cocm.fr +33 2 33 45 13 28 http://tourisme-cocm.fr/

Le musée La Maison de la brique comme vous ne l’avez jamais vu !

La Maison des Loisirs et de la Découverte et le musée La Maison de la brique vous proposent une découverte inédite du musée La Maison de la brique à la tombée de la nuit.

Lovée en plein bocage, cette ancienne briqueterie, véritable joyau du patrimoine industriel local, retrace l’histoire de la brique et des briquetiers au fil des siècles.

Au cours de cette soirée, en plus de la découverte de l’espace muséographique et des anciens sites d’exploitation, vous serez à la fois initiés à la construction de briquettes, transportés par la voix douce et mystérieuse d’une conteuse et enfin propulsés en pleine ambiance festive avec un spectacle de cirque qui achèvera l’événement.

Informations pratiques :

Gratuit sur réservation obligatoire (le nombre de places est limité).

Réservations auprès de La Maison des Loisirs et de la Découverte : Téléphone : 02 33 45 14 34 ou tourisme@cocm.fr

Programme de la soirée :

Atelier de fabrication de briquettes de 19h00 à 21h00 à l’intérieur du musée.

Séance de contes de 20h00 à 21h00 à l’intérieur du musée.

Spectacle de cirque de 21h15 à 21h45 en extérieur.

Fin de la soirée prévue à 22h00.

Buvette et petites douceurs à déguster sur place

Prévoir tenue chaude et confortable.

L’événement sera soumis aux conditions sanitaires en vigueur.

Le site sera ouvert dès 19h00. Fin de la soirée prévue à 22h00.

Ouvert à tous. Public familial.

Saint-Martin-d’Aubigny

dernière mise à jour : 2022-03-14 par