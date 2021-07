Pierre en Lumières au Moulion de l’Arbalète Saint-Maclou-de-Folleville, 6 août 2021, Saint-Maclou-de-Folleville.

Pierre en Lumières au Moulion de l’Arbalète 2021-08-06 10:00:00 – 2021-08-06 23:00:00 Route de l’Arbalète Moulin de l’arbalète

Saint-Maclou-de-Folleville Seine-Maritime Saint-Maclou-de-Folleville

Le moulin de l’Arbalète participe à l’évènement pour mettre en valeur ses belles pierres. Le soir du 6 et du 7 août, dès la tombée de la nuit, le moulin sera illuminé et animé par un trio de Hautbois après la projection. Une vente de pains et de brioches est prévue sur ces deux jours.

+33 2 35 32 67 11

