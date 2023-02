Pierre Emonot – Face au peuple THEATRE LE BOUT, 10 février 2023, PARIS.

Pierre Emonot –

Face au peuple THEATRE LE BOUT. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-06-23 19:30. Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

« FACE AU PEUPLE » De et Joué par PIERRE EMONOT Mise en Scène : ALEXANDRE DELIMOGES (Durée 1h) Egocentrique, méprisant, hautain, et encore bien d’autres qualités. Pierre Emonot vient s’adresser au peuple. Sourire en coin, admirablement ambigu, Pierre Emonot manie les phrases à rallonge comme les traits d’esprit assassins. Il nous invite à refaire le monde avec un goût du sarcasme jubilatoire. Tantôt naïf, tantôt brillant, il est surtout impossible à museler. Très ancré dans l’actualité, ce spectacle écrit au cordeau et joué avec verve propose à rire de la cruauté humaine et des petites habitudes bourgeoises. Vous aimez l’ironie et les belles plumes ? Vous avez envie d’aiguiser votre second degré ? Ce spectacle est fait pour vous. Pierre Emonot –

Face au peuple EUR12.0 12.0 euros

Votre billet est ici

THEATRE LE BOUT PARIS 6 RUE FROCHOT 75009

« FACE AU PEUPLE »

De et Joué par PIERRE EMONOT

Mise en Scène : ALEXANDRE DELIMOGES

(Durée 1h)

Egocentrique, méprisant, hautain, et encore bien d’autres qualités. Pierre Emonot vient s’adresser au peuple.

Sourire en coin, admirablement ambigu, Pierre Emonot manie les phrases à rallonge comme les traits d’esprit assassins. Il nous invite à refaire le monde avec un goût du sarcasme jubilatoire. Tantôt naïf, tantôt brillant, il est surtout impossible à museler.

Très ancré dans l’actualité, ce spectacle écrit au cordeau et joué avec verve propose à rire de la cruauté humaine et des petites habitudes bourgeoises.

Vous aimez l’ironie et les belles plumes ? Vous avez envie d’aiguiser votre second degré ? Ce spectacle est fait pour vous.

.2023-06-23.

Votre billet est ici