Après le Théâtre de Sébastopol de Lille complet l’automne dernier, Pierre-Emmanuel Barré revient avec sa conférence « Pfff… » dans un format adapté au zénith et avec quelques invités supplémentaires. Pierre-Emmanuel Barré donne son avis sur tout avec comme modeste objectif que vous repartiez moins con et qu’il reparte plus riche. Écrit par Pierre-Emmanuel Barré et Arsen. → Informations groupes & PMR : A GAUCHE DE LA LUNE 03 28 04 04 53 – [reservation@tickandyou.com](mailto:reservation@tickandyou.com) → Zénith de Lille : 1 Boulevard des Cités Unies 59777 Lille

à partir de 32€

