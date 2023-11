Pierre Durant Electric Quartet Studio de l’Ermitage Paris, 20 décembre 2023, Paris.

Le mercredi 20 décembre 2023

de 20h30 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 20 EUR

Prévente : 15 EUR

Sortie de l’album : The End and the Beginning. (Les Disques de Lily – 2023)

Figure incontournable de la scène jazz française, Pierre Durand présente son nouvel album : « The End & The Beginning » . Avec cette nouvelle formation, il propose une lecture jazz du genre pop-rock.

Influencé entre autre par David Bowie, Yelawolf ou Miles Davis, Pierre Durand « Electric » 4tet se place au milieu d’un pont entre trois rives : du jazz il prend le goût de l’improvisation, de la pop le soin apporté au lyrisme et aux compositions, du rock l’énergie. Un brassage explosif !

Pierre Durand : guitare électrique, compositions

Fred Escoffier : claviers, vocoder

Jérôme Regard : basse électrique, effets

Marc Michel : batterie

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/pierre-durand-electric-quartethttps://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/pierre-durand-electric-quartet https://www.facebook.com/Studio.de.lErmitage/ https://www.facebook.com/Studio.de.lErmitage/ https://www.billetweb.fr/pierre-durand-electric-quartet

Pierre Durant Electric Quartet