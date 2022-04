Pierre Durand Roots Quartet “Libertad” Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne

Pierre Durand Roots Quartet “Libertad” Le Comptoir, 19 mai 2022, Fontenay-sous-Bois. Pierre Durand Roots Quartet “Libertad”

Le Comptoir, le jeudi 19 mai à 20:45

Voilà bien un blues voyageur ouvert sur le monde et les musiques d’aujourd’hui et qui prend plaisir à évoquer ses racines. Pierre Durand propose un blues universel, multiculturel et au-delà du style – à la fois baroque, folk, irlandais, africain, rock ou amérindien – le groove est là. Explorateurs de leur temps, ce quartet aime à s’aventurer aussi du côté des standards swing, des musiques improvisées ou traditionnelles, du modern jazz, de la pop, du hip-hop et du rock. Et si ce mélange des genres surprend, le voyage proposé est jubilatoire ! Avec : Pierre DURAND (guitare, voix) Hugues MAYOT (saxophone, chœur) Guido ZORN (contrebasse, chœur) Joe QUITZKE (batterie, chœur) _“Il réinvente le concept même de pop song” / Citizen Jazz, album “ELU”_ _”Pierre Durand est définitivement le griot du Jazz” / Les dernières nouvelles du jazz_ _”Les 10 albums de jazz français à écouter d’urgence” / Les Inrocks_ [[https://youtu.be/PaGl3RWc2pU](https://youtu.be/PaGl3RWc2pU)](https://youtu.be/PaGl3RWc2pU)

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire

Blues Bivouac Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T20:45:00 2022-05-19T23:00:00

