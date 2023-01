Pierre Durand electric Quartet Caen, 4 février 2023, Caen .

Pierre Durand electric Quartet

8 Rue Chanoine Vautier 8 rue du Chanoine Vautier Caen Calvados 8 rue du Chanoine Vautier 8 Rue Chanoine Vautier

2023-02-04 – 2023-02-04

8 rue du Chanoine Vautier 8 Rue Chanoine Vautier

Caen

Calvados

Compagnon de route d’Archie Shepp, Daniel Humair ou Airelle Besson, ancien membre de l’ONJ, Pierre Durand est un des guitaristes majeurs de la scène actuelle.

Épris de liberté, revendiquant aussi bien Eminem, Bach que John Lee Hooker, il sait se mettre au service de la musique quel que soit le contexte et avec un engagement total. Après un Chapter One en solo à La Nouvelle Orléans et un Chapter Two avec son Roots Quartet consacré aux « musiques à racines », son nouveau projet, le Chapter Three donc, propose une lecture jazz de la culture pop-rock autour de compositions originales. Admirablement accompagné par une formation plus électrique, il nous fait découvrir une autre facette de sa personnalité, tout aussi passionnante.

Pierre Durand : guitare, compositions

Fred Escoffier : synthé, vocoder

Jérôme Regard : basse électrique

Marc Michel : batterie

Compagnon de route d’Archie Shepp, Daniel Humair ou Airelle Besson, ancien membre de l’ONJ, Pierre Durand est un des guitaristes majeurs de la scène actuelle.

Épris de liberté, revendiquant aussi bien Eminem, Bach que John Lee Hooker, il sait se mettre au service de la musique quel que soit le contexte et avec un engagement total. Après un Chapter One en solo à La Nouvelle Orléans et un Chapter Two avec son Roots Quartet consacré aux « musiques à racines », son nouveau projet, le Chapter Three donc, propose une lecture jazz de la culture pop-rock autour de compositions originales. Admirablement accompagné par une formation plus électrique, il nous fait découvrir une autre facette de sa personnalité, tout aussi passionnante.

Pierre Durand : guitare, compositions

Fred Escoffier : synthé, vocoder

Jérôme Regard : basse électrique

Marc Michel : batterie

8 rue du Chanoine Vautier 8 Rue Chanoine Vautier Caen

dernière mise à jour : 2023-01-01 par