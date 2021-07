Saint-Germain-Nuelles Saint-Germain-Nuelles Rhône, Saint-Germain-Nuelles Pierre dorée et plantes sauvages Saint-Germain-Nuelles Saint-Germain-Nuelles Catégories d’évènement: Rhône

Saint-Germain-Nuelles

Pierre dorée et plantes sauvages Saint-Germain-Nuelles, 7 juillet 2021

Saint-Germain-Nuelles Rhône EUR La nature a repris ses droits dans le majestueux site des Carrières de Glay. Petits et grands pourront s’émerveiller devant les plantes sauvages du site, dévoilées par un botaniste du Conservatoire botanique national du Massif central. +33 4 74 01 48 87 dernière mise à jour : 2021-05-26 par

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Saint-Germain-Nuelles Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Germain-Nuelles Adresse Ville Saint-Germain-Nuelles lieuville 45.85304#4.61206