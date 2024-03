Pierre do Sameiro présente son « Italian quartet » au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris, lundi 8 avril 2024.

Le lundi 08 avril 2024

de 21h30 à 22h30

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros

Pierre do Sameiro et son Quartet présentent leur nouvel album « Da Parigi a Firenze ».

Originaire de la région bordelaise, où il fait ses études musicales au conservatoire, Pierre do Sameiro décide ensuite de s’orienter vers une carrière technique : il sera tour à tour ouvrier d’usine, mécanicien, technicien hydraulique itinérant. C’est au volant de son camion, en écoutant John Coltrane, qu’il décide de revenir à la musique. Il se perfectionne au Centre des Musiques Didier Lockwood, puis débute son parcours de musicien de jazz dans la capitale, de clubs en jam sessions.

On découvre dans cet album un saxophoniste attachant, accompagné de trois amis italiens, les quatre étant là pour faire une musique ouverte et loin de toute prétention. Voilà le plaisir de jouer !

Pierre do Sameiro : saxophone ténor, compositions

Simone Basile : guitare

Matteo Anelli : contrebasse

Giovanni Paolo Liguori : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004

