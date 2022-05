Pierre Deschamps (conteur), Clotilde Gilles (musicienne) et Mathilde Rader (danseuse) à Colombières. Salle des fêtes,Le Lieu Vaudel Colombières Colombières Catégories d’évènement: Calvados

« Il semblerait bien que toute rencontre amoureuse soit semblable à un printemps fragile. Que cette étrange sensation qui électrise tout notre être nous bouleverse si profondément que nous perdions tous repères, prêts à tout donner, à tout inventer pour voir s’épanouir – quelque soit la saison que nous traversions – un espoir de printemps. Avec ce nouveau spectacle qui métisse différentes formes de récits telles que les contes, les mythes, les témoignages, avec la musique et la danse, La Compagnie de La Grande Ourse poursuit son exploration d’une forme singulière de spectacle, pour dire autrement ce qui déroute et enchante les humains que nous sommes.” Création 2022. Vendredi 3 juin, 20h30 Réservation conseillée Spectacle proposé dans le cadre d’une mini-résidence organisée dans la commune de Colombières du 1er au 3 juin. Les artistes animeront des ateliers et participeront à des rencontres. Atelier-rencontre : Les participants assisteront à une présentation d’un extrait du spectacle Comme un printemps fragile suivi d’une improvisation des artistes à partir d’éléments proposés par le public (discussion autour de la rencontre amoureuse, lieu, époque…). Ateliers proposés dans les établissements suivants : EHPAD Les Ondines de Grandcamp, FRPA d’Isigny, EHPAD St Joseph d’Isigny Sur Mer Programme proposé par le Département du Calvados en partenariat avec le réseau des médiathèques d’Isigny-Omaha Intercom et financé avec le concours de la CNSA.

Gratuit – 1h15 – Réservation conseillée

Dans le cadre du Festival Ma parole ! le réseau des médiathèques d’Isigny-Omaha Intercom invite Pierre Deschamps pour son spectacle Comme un printemps fragile. Salle des fêtes,Le Lieu Vaudel Colombières Colombières Colombières Calvados

