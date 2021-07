Paris Sunset & Sunside Paris Pierre de GAILLANDE “Hommage à Georges BRASSENS” Sunset & Sunside Paris Catégorie d’évènement: Paris

Pierre de GAILLANDE “Hommage à Georges BRASSENS” Sunset & Sunside, 13 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 13 octobre 2021

de 21h30 à 23h30

payant

Il fallait un musicien américain, compositeur lui-même pour intégrer la subtilité harmonique et surtout rythmique d'une musique très complexe et, art suprême, d'apparence si simple. Il fallait, pour surmonter des difficultés de traduction que certains disent insurmontables la volonté d'un homme de deux cultures, Pierre de Gaillande. Et, pour rendre la langue de Brassens, peut-être fallait-il la langue anglaise d'Amérique qui sait si bien manier le complexe sans jamais se perdre dans l'intellectualisme." Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)

Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/10/artiste/1207/7601/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-10-13T21:30:00+02:00_2021-10-13T23:30:00+02:00

