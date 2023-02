PIERRE DE BETHMANN TRIO SUNSIDE, 18 février 2023, PARIS.

PIERRE DE BETHMANN TRIO SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 21:30 (2023-02-17 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

NOUVEL ALBUM « ESSAIS / VOLUME 5 » Le printemps 2022 a offert au trio de Pierre de Bethmann une importante activité de concert, autour d’un répertoire en permanente évolution, dont il était tentant de proposer une version enregistrée. Et c’est un nouvel alliage piano – guitare – contrebasse, s’organisant autour d’un son résolument différent, qui entrait en studio au cours de l’été 2022 afin de poursuivre la série des Essais sous une autre approche. Toujours féru de standards issus de multiples traditions musicales, toujours profondément attaché à l’idée d’en proposer une idée originale autant que profondément travaillée au fil des concerts, le trio se transforme ainsi par la personnalité exceptionnelle du guitariste Nelson Veras, proposant toute la finesse de son jeu au tandem préalablement formé par le pianiste et le contrebassiste. Enregistré au plus proche des conditions de concert, tous trois musiciens dans la même pièce, sans casque, et par le système analogique CLASP, ce nouvel album, dans le prolongement de la série des Essais, se vit autant comme un bilan de parcours, que comme le début d’une nouvelle étape d’exploration sur le terrain infini des standards.

Votre billet est ici

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

NOUVEL ALBUM « ESSAIS / VOLUME 5 »

Le printemps 2022 a offert au trio de Pierre de Bethmann une importante activité de concert, autour d’un répertoire en permanente évolution, dont il était tentant de proposer une version enregistrée. Et c’est un nouvel alliage piano – guitare – contrebasse, s’organisant autour d’un son résolument différent, qui entrait en studio au cours de l’été 2022 afin de poursuivre la série des Essais sous une autre approche. Toujours féru de standards issus de multiples traditions musicales, toujours profondément attaché à l’idée d’en proposer une idée originale autant que profondément travaillée au fil des concerts, le trio se transforme ainsi par la personnalité exceptionnelle du guitariste Nelson Veras, proposant toute la finesse de son jeu au tandem préalablement formé par le pianiste et le contrebassiste. Enregistré au plus proche des conditions de concert, tous trois musiciens dans la même pièce, sans casque, et par le système analogique CLASP, ce nouvel album, dans le prolongement de la série des Essais, se vit autant comme un bilan de parcours, que comme le début d’une nouvelle étape d’exploration sur le terrain infini des standards.

.33.0 EUR33.0.

Votre billet est ici