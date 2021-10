Paris Sunset & Sunside île de France, Paris Pierre De BETHMANN Quartet Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Pierre De BETHMANN Quartet Sunset & Sunside, 23 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 23 novembre 2021

de 21h30 à 23h30

Le mercredi 24 novembre 2021

de 21h30 à 23h30

payant

Au cours des années 2000, suite à l’aventure du trio Prysm au sein du label Blue Note, Pierre de Bethmann lançait une nouvelle histoire autour du projet ilium. Pierre de Bethmann – piano, claviers ; David El Malek – saxophone ténor ; Simon Tailleu – c.basse ; Antoine Paganotti, batterie Au cours des années 2000, suite à l’aventure du trio Prysm au sein du label Blue Note, Pierre de Bethmann lançait une nouvelle histoire autour du projet ilium, d’abord en 5tet puis en 7tet et en 4tet. L’idée étant de mener un ambieux travail de composition autour du son du piano Rhodes et d’un groupe stable de solistes hors pairs, au premier rang desquels le saxophoniste David El Malek devait devenir un compagnon de longue route commune. Cinq albums émergeaient de cette décennie fertile en innombrables concerts, ultérieurement assombrie par la disparition progressive des labels indépendants qui en avaient porté le volet discographique, malgré les multiples distinctions obtenues au fil du parcours. ILIUM et COMPLEXE reparaissent donc le 12 novembre, OUI et CUBIQUE reparaîtront au cours du printemps. GO, quant à lui, sera très certainement couplé avec un nouvel enregistrement du 4tet qui pour l’occasion s’installe au Sunside à chacune de ces prochaines étapes, pour une sortie fin 2022. Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)

Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/11/artiste/3802/7824/

Date complète :

2021-11-23T21:30:00+01:00_2021-11-23T23:30:00+01:00;2021-11-24T21:30:00+01:00_2021-11-24T23:30:00+01:00

