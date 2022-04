Pierre De BETHMANN Quartet featuring David EL MALEK Sunset & Sunside, 13 mai 2022, Paris.

Aléa poursuit son programme de rééditions du projet ilium de Pierre de Bethmann

Date et horaire exacts : Le samedi 14 mai 2022

de 20h30 à 22h00

Le vendredi 13 mai 2022

de 20h30 à 22h00

payant Plein tarif : 30 EUR Tarif réduit : 20 EUR

Après ILIUM et COMPLEXE réédités en novembre dernier, enregistrés au début des années 2000 par un 5tet fraîchement formé, viennent OUI et CUBIQUE, enregistrés respectivement en 2007 et 2009, sous une formule originale de septet combinant deux saxophonistes aux personnalités remarquables, la voix exceptionnelle de Jeanne Added, et une section rythmique d’une agilité renversante. Une telle formule permettant une toute nouvelle épaisseur d’écriture autour du son du piano Rhodes, les deux albums en question ont été conçus autour d’un répertoire entièrement renouvelé, marqué par de multiples directions de recherche rythmiques, harmoniques, mélodiques, autant que par la joie du partage. OUI étant honoré d’une Victoire du Jazz en 2008, le groupe a aussi connu une activité scénique régulière au tournant des années 2010, période qui précédait les résidences à venir de Pierre de Bethmann au sein de plusieurs scènes nationales, et au lancement du Medium Ensemble. La série actuelle de rééditions se terminera par celle de l’album GO, très certainement couplée avec un nouvel enregistrement du 4tet qui pour l’occasion s’installe périodiquement au Sunside au fil de la saison.

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

Pierre De BETHMANN Quartet featuring David EL MALEK