Pierre Créac’h & Samuelito Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 7 février 2018, Nevers.

Pierre Créac’h & Samuelito

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le mercredi 7 février 2018 à 11:00

Les dessins au crayon de Pierre Créac’h sont spectaculaires, il avait déjà séduit avec son premier album le Silence de l’opéra (Grand Prix Charles Cros), album accompagné d’un enregistrement du texte et de la musique du livre. Pour Tandem il nous propose une interprétation inédite de l’album Le fantôme de Carmen accompagné du jeune et non moins talentueux Samuelito, guitariste de flamenco. Bienvenue dans une nouvelle aventure à l’Opéra, où l’on retrouve Louis, le petit preneur de son du Silence de l’Opéra, confronté cette fois au fantôme de Carmen. La Madré géante a perdu ses personnages et doit les retrouver pour une représentation exceptionnelle, le soir même, devant le roi et la reine d’Espagne. À lire et écouter : Le fantôme de Carmen, Pierre Créac’h, Sarbacanne, 2016. À consulter : www.samuelitomusic.com/ Des Lithographies de Pierre Créac’h numérotées et signées sont exposés à la MCNA. Vous pouvez toutes les acquérir. Renseignements sur le lieu de l’exposition et sur www.tandemnevers.fr.

GRATUIT sur inscription

Concert dessiné à partir de 6 ans

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

