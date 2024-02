Pierre, couleur, papier pinceau ! au château d’Aynac Aynac, mardi 13 février 2024.

Pierre, couleur, papier pinceau ! au château d’Aynac Aynac Lot

En famille, poussez les portes des châteaux de Larnagol et d’Aynac et embarquez pour une exploration haute en couleur !

Au cours d’une visite, vous découvrirez l’histoire de ce monument emblématique qui a conservé des décors peints de grande qualité, aussi mystérieux que fragiles. À vous de jouer ! Sous la houlette d’une peintre en décor, vous serez initiés aux secrets de la couleur et du dessin pour réaliser votre décor de château.

Dans le cadre du Festival Graines de Moutards

Pour qui à partir de 7 ans avec accompagnateur

Pratique vêtements chauds

Tarif gratuit

Sur réservation

Présenté par Service patrimoine, Ville et Pays d’art et d’histoire EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 14:00:00

fin : 2024-02-13 17:00:00

Château d’Aynac

Aynac 46120 Lot Occitanie

L’événement Pierre, couleur, papier pinceau ! au château d’Aynac Aynac a été mis à jour le 2024-02-09 par OT Figeac