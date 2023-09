Visite guidée Pierre Cochée Droué, 17 septembre 2023, Droué.

Visite guidée Dimanche 17 septembre, 16h30 Pierre Cochée Inscription conseillée

’ et de le rendre accessible à tous, nous vous proposons une visite guidée effectuée par un guide bénévole passionné et animé par l’histoire !

Pierre Cochée La Dedaise, 41270 Droué Droué 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 82 35 01 [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 82 35 01 »}, {« type »: « email », « value »: « otihv@cchv41.fr »}] Il s’agit d’un polissoir de l’époque néolithique de grandes dimensions, connu sous le nom de Pierre Cochée. Ce monolithe est un gros bloc de grès lustré, d’âge éocène (première période de l’ère tertiaire) enfoui dans le sol, parmi de nombreux autres blocs et poudingues affleurant aux alentours. La pierre et les autres blocs sont abrités sous de grands chênes qui donnent à ce coin de terre un aspect des plus mystérieux, un véritable site « druidique » occupant une surface d’environ 100 mètres de longueur sur 80 mètres de largeurs. Accès libre

