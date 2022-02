Pierre Christophe Quartet – Hommage à Erroll Garner Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Pierre Christophe Quartet – Hommage à Erroll Garner Caen, 12 mars 2022, Caen. Pierre Christophe Quartet – Hommage à Erroll Garner Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen

2022-03-12 15:30:00 – 2022-03-12 Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc

Caen Calvados Projet mûri depuis de longues années, cet hommage au pianiste virtuose des années 50, Erroll Garne, revisite ses influences (Debussy) comme son héritage (Ahmad Jamal, Jaki Byard).

Prix Django-Reinhardt 2007 (meilleur musicien jazz de l’année), Pierre Christophe, ici avec son quartet, redonne un nouveau souffle au répertoire de Garner, injustement masqué par le succès de Misty, la ballade du film de Clint Eastwood, Play Misty for me. Projet mûri depuis de longues années, cet hommage au pianiste virtuose des années 50, Erroll Garne, revisite ses influences (Debussy) comme son héritage (Ahmad Jamal, Jaki Byard). Prix Django-Reinhardt 2007 (meilleur musicien jazz de… +33 2 31 30 48 00 https://theatre.caen.fr/ Projet mûri depuis de longues années, cet hommage au pianiste virtuose des années 50, Erroll Garne, revisite ses influences (Debussy) comme son héritage (Ahmad Jamal, Jaki Byard).

Prix Django-Reinhardt 2007 (meilleur musicien jazz de l’année), Pierre Christophe, ici avec son quartet, redonne un nouveau souffle au répertoire de Garner, injustement masqué par le succès de Misty, la ballade du film de Clint Eastwood, Play Misty for me. Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc Ville Caen lieuville Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Pierre Christophe Quartet – Hommage à Erroll Garner Caen 2022-03-12 was last modified: by Pierre Christophe Quartet – Hommage à Erroll Garner Caen Caen 12 mars 2022 caen Calvados

Caen Calvados